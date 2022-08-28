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Polisiye haberler

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Polisiye haberler
Girne’de bir güzellik merkezinde izinsiz dolgu yapan iki kişi ve bağlantılı oldukları bir kişi tutuklandı.
 
Polis Basın Bülteni’ne göre,  dün 18.30’da bir güzellik merkezinde çalışan C.E.(K-23), H.G.Ö.(K-24) ve Ş.A.’nın (K-37) yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri yaptıkları tespit edildi Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.O.(E-46) tutuklandı.
 
Av tüfeği ile kendini yaralayan Korkmazer yaşam savaşını kaybetti
 
6 Temmuz’da, Yayla’da, ikametgahı içerisinde tasarrufundaki av tüfeği ile kendi kendini yaralayan Ahmet Korkmazer (E-77), tedavi gördüğü  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbant Hastanesi yoğun bakım servisinde dün yaşamını yitirdi.
 
Kaza yapan araçta uyuşturucu
 
Ozanköy’de dün gece  Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası, P.C.O.’nun (E-29) aracında yapılan aramada; yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. P.C.O tutuklandı.
 
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