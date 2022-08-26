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Polisiye Haberler

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Arnavut’un ölüm sebebi kalp krizi... Mağusa'da hırsızlık... Kayıp kız bulundu...

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Polisiye Haberler
Arnavut’un ölüm sebebi kalp krizi


  Lefkoşa’da 23 Ağustos’ta rahatsızlanarak kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamyan eski BRT çalışanlarından Mücahit Arnavut’a otopsi yapıldı.

 

Polis Basın Bülteni’ne göre, otopside ölüm sebebi "kalp yetmezliği ve kalp krizi" olarak saptandı.

 

-Hırsızlık



Gazimağusa’da bir şahıs tarafından Zorbalar Sokak'ta düşürülen ve içerisinde kimlik kartı ve sürüş ehliyeti ile 3 bin 940 TL, 50 STG ve 90 Euro nakit para olan para cüzdanının H.M.I.A.(E-27) tarafından bulunarak çalındığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

 

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bet ofisinde müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından masa üzerinde bırakılan Samsung A-32 model cep telefonu, yine aynı yerde müşteri olarak bulunan M.U.(E-43) tarafından çalındı. M.U.’nun söz konusu telefonu bir iş yerine 3 bin TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi. M.U. tutuklandı

 

-Kayıp bulundu

 

24 Ağustos’tan beri kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa'da sakin Hümeyra çelik bulundu

 
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