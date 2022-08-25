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Polisiye Haberler

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Uyuşturucu operasyonu sırasında 15 gram hintkenevirini ağzına attı... Park halindeki araçtan nakit para çalınmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı... 17 yaşındaki Hümeyra Çelik kayıp...

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Polisiye Haberler

 
Uyuşturucu operasyonu sırasında 15 gram hintkenevirini ağzına attı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 25 yaşındaki F.D., poşete sarılı olan yaklaşık 15 gram ağırlığındaki hintkenevirini ağzına attığı sırada tespit edildi. Operasyonda, F.D. ile O.Ö. tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 13.00 sıralarında Gazimağusa’da Çanakkale Bölgesinde yapılan operasyonda, O.Ö.(E-61) ve F.D.'nin(E-25) üzerlerinde arama yapıldı. Arama esnada, F.D.(E-25) tasarrufunda bulundurduğu, poşete sarılı olan yaklaşık 15 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ağzına attığı sırada tespit edildi. Bahse konu kişiler tutuklandı.

 
Park halindeki araçtan nakit para çalınmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı
Petrol istasyonunda park halindeki araçtan 600 TL, 20 STG ve 85 Euro çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 19 yaşındaki F.K. tutuklandı
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, salı günü saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerindeki bir petrol istasyonunun park yerinde bulunan ve Gürkan Tilim’e ait olan araç içerisinde muhafaza edilen 600 TL, 20 STG ve 85 Euro nakit para çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada ise meselede zanlı olarak görülen F.K. (E-19) tutuklandı.


17 yaşındaki Hümeyra Çelik kayıp
Gazimağusa’da sakin 17 yaşındaki Hümeyra Çelik’in dünden beri kayıp olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.00 sıralarında evinden ayrılan ve hala dönmeyen Hümeyra Çelik aranıyor.

 
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