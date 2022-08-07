Polisiye haberler

Karşıyaka’da sakin 58 yaşındaki Aydın Abdullah’ın dün saat 09.30 sıralarında Karşıyaka’da bir ikametgahın havuzunda temizlik/bakım yaptığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Aydın Abdullah'ın ani ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.





- Kalmar’ın ölüm sebebinin “düşmeye bağlı beyin kanamaları ve beyin ödemi” olduğu tespit edildi





Karaman köyünde 1 Ağustos’ta dengesini kaybederek beton duvara çarpan ve ardından kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 69 yaşındaki Michael Kalmar için yapılan otopside, ölüm sebebi “düşmeye bağlı beyin kanamaları ve beyin ödemi” olarak tespit edildi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.





- Metehan kapısında bir araçta yapılan aramada ithali yasak olan 250 canlı av tüfeği fişeği bulundu





Polis, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, dün saat 12.30 sıralarında GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan S.B.E.'nin (E-26) aracında yapılan aramada, KKTC’ye ithali yasak olan muhtelif markalarda toplam 250 canlı av tüfeği fişeğinin bulunduğunu bildirdi.



Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.





- Gazimağusa’da hırsızlık..1 tutuklu





Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’nda, 4-5 Ağustos tarihlerinde apartman altında kilitli olarak bulunan bisikletin çalınması olayıyla ile ilgili zanlı görülen B.E.(E-40) tutuklandı.

Polis bültenine göre hırsızlıkla ilgili soruşturma devam ediyor.





- Aydınköy’de park halindeki araç yandı





Aydınköy’de ağıllar bölgesinde, toprak yolda park halinde bulunan araçta, dün saat 19.30 sıralarında, muhtemelen aracın ön göğüs kısmındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

