Polisiye Haberler

Minareliköy’de kavga… Gazimağusa’da hırsızlık... İskele’de yangın soruşturması... Meriç ve Serhatköy’de yangın...

Minareliköy’de kavga…1 kişi yaralandı



Minareliköy’de dün akşam çıkan kavgada bir kişinin parmağı kırıldı.



Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 23.00 sıralarında H.Ş.Ü.(E-35) ile M.B.(E-43) kavga ettikleri sırada, M.B. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu demir sopa ile H.Ş.Ü.’nün sağ eline vurup orta parmak kemiğini kırdı.



Bahse konu şahıslar tutuklandı.



Gazimağusa’da hırsızlık



Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otelin resepsiyon bölümünde, koltuk üzerinde bırakılan para cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen 4,400 TL nakit para çalındı.



Dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.K.M.K.(E-26) tutuklandı.



İskele’de yangına sebep olan bir kişi hakkında yasal soruşturma başlatıldı



İskele’de dilek balonu yakarak yangına sebep olan A.C.Y. (E-24) hakkında yasal işlem başlatıldı.



Dün akşam 23.30 sıralarında, İskele’de bulunan bir site içerisinde meydana gelen olay sonrası dilek balonu, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana düşerek kuru otları alevlendirmesi sonucu yangın çıktı.



İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu 9 metrekarelik alandaki kuru ot ve çöpler yandı.



Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



Meriç ve Serhatköy’de yangın



Öte yandan dün Meriç ve Serhatköy’de iki yangın meyana geldi.



Meriç Köyünün kuzey kısmında dün saat 11.00 sıralarında çıkan yangında, 20 dönüm anız ve 15 rulo balya yandı.



Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Serhatköy’de 16.15 sıralarında çıkan yangında ise, 25 akasya, 10 çam ile 1 zeytin ağacı, 4 elektrik direği ve 70 dönüm kuru ot yandı.



Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.