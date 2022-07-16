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Polisiye Haberler

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Lefkoşa’da araç çalıp kasten zarara uğratan alkollü kişi tutuklandı... 7 buzluk motorunun çalınmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı... Hayatını yitiren Demircan’ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi... Evinde rahatsızlanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi...  

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Polisiye Haberler

 

Lefkoşa’da araç çalıp kasten zarara uğratan alkollü kişi tutuklandı
Lefkoşa’da sabah karşı araç çalıp kasten zarara uğratan alkollü H.T. (E-30) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün saat 03.30 sıralarında, Lefkoşa’da, H.T.(E-30)’nin, 225 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, bir şahsa ait park halindeki salon aracı mal sahibinin rızası olmadan alıp çaldıktan sonra, aracın vites kutusu ile arka tamponunu kasten hasara uğrattığı tespit edildi.
Açıklamada, bahse konu şahısın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

7 buzluk motorunun çalınmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da,  7 adet buzluk motorunun çalınmasıyla ilgili meselede zanlı olarak görülen M.B (E-46) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinden geçen Salı günü 7 adet buzluk motorunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.B.(E-46)’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
 
Hayatını yitiren Demircan’ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi 

Gazimağusa’da önceki gün hayatını yitiren Coşkun Demircan’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin kalp krizi ve kap yetmezliği sonucunda olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Coşkun Demircan(E-53)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucunda olduğunun tespit edildiği belirtildi.

 

Evinde rahatsızlanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Lefkoşa’da sakin Sıla Karaca (K-17) dün evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, dün saat 03.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Sıla Karaca'nın (K-17), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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