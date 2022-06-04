Polisiye Haberler

Taşkınköy’de kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu... Girne’de uyuşturucu bulundu: 1 kişi tutuklandı... Lefkoşa’da trafik kazası... 13 yaşındaki kız bulundu...

Taşkınköy’de kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu

Taşkınköy’de, Ö.İ.’nin (E-30) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, kanunsuz 8 adet canlı av tüfeği fişeği, 106 adet hava tüfeği saçması ve tescil edilmemiş bir adet hava tüfeği tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de uyuşturucu bulundu: 1 kişi tutuklandı

Girne’de H.P.’nin (E-34) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sonucu, yaklaşık 4 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pipo bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da trafik kazası

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ahmet Akbıçak (E-51), 79 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GH 028 plakalı araç ile seyrettiği sırada, bir kavşakta, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde sağa dönüş yaptı. O esnada da karşıdan gelen Kerim Seylıev (E-23) yönetimindeki PR 470 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kerim Seylıev, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. GH 028 plakalı araç sürücüsü Ahmet Akbıçak tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

13 yaşındaki kız bulundu

Polis, 2 Haziran tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Ayşe Bulut’un (K-13) bulunduğunu bildirdi. Soruşturma devam ediyor.