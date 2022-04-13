Polisiye haberler

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kampüsü’nde dün akşam meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüs alanındaki yol üzerinde, Burak İnci (E-26) yönetimindeki HE 010 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan 15 numaralı öğrenci yurdu önlerine geldiğinde, yolun güneyinden kuzeyine yaya olarak geçmeye çalışan Cem Efe’ye (E-20) çarptı.

Kazada yaralanan yaya Cem Efe, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kontrol amaçlı yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

SAHTE SİGORTA POLİÇESİNİ TEDAVÜLE SÜRME

Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’nda, kullanımındaki araçla KKTC’ye giriş yapan S.A.’nın (E-36), daha önceden sahte olarak düzenlediği araç sigorta poliçesini görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

S.A. tutuklandı.

BİSİKLET HIRSIZLIĞINDA BİR TUTUKLU

Girne’de, 29 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında Şht. Kemal Celal Sokak’ta bulunan bir apartmanın zemin katındaki ambarın kapısı açılarak içeriye girilmesi ve 5 bin TL değerindeki iki bisikletin çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı görülen B.T.(E-18) dün tespit edilerek tutuklandı.

DİKMEN’DE İZİNSİZ YAKILAN ATEŞ KÜMESE YAYILDI, 4 TAVUK TELEF OLDU

Dikmen’de dün öğle saatlerinde Koççat Sokak’ta F.K. (E-50), evinin bahçesinde yetkili makamdan izni olmadığı halde, gerekli emniyet tedbirlerini almadan temizlik amaçlı yaktığı ateşin rüzgarın etkisiyle tavuk kümesine sirayet etmesi sonucu, kümes ve kümesteki 4 tavuk yanarak telef oldu.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, F.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÜZELYURT’TA İŞÇİ YATI EVİ YANINDA YANGIN

Güzelyurt’ta ise K.A.’nın (E-18), Hereke Sokak’taki işçi yatı evlerinin yanındaki kuru otları yetkili makamdan izni olmadığı halde, gerekli emniyet tedbirlerini almadan temizlik amaçlı yaktığı sırada ateşin kontrolünden çıkması sonucu 60 metrekarelik alandaki kuru ot ve çöp yığınları yandı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve K.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.