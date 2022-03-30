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Polisiye haberler

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Polisiye haberler

 

GAZİMAĞUSA’DA KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNA 5 TUTUKLAMA

Gazimağusa'da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda toplam 5 kişi “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan” tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün saat 13.00 sıralarında yapılan operasyon kapsamında A.J.(E-26) ve A.H.R.’nin (E-23) kullanımlarında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 150 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.G.B. (E-21), M.M. (E-23) ve M.A.M.’nin (E-22) kaldığı ikametgahlarda toplam 60 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi daha bulundu.

Soruşturma sürüyor.

GELİNCİK’TE “AMBAR AÇMA VE HIRSIZLIK”TAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gelincik’te “ambar açma ve hırsızlık” olayıyla ilgili zanlı olarak görülen 2 erkek ve 1 kadının tutuklandığı bildirildi.

1 Şubat -29 Mart tarihleri arasında, Gelincik’te faaliyet gösteren bir iş yerine ait ambardan 2 adet spiral makinesi(izmirillo), 5 adet dalgıç su motoru, 2 adet su motoru, 3 adet el testeresi, 1 adet bileme makinesi ve 1 adet odun kesme motoru çalındı. 12 ot kesme sicimi, 1 adet 10’lu anahtar takımı, 1 adet 12’lik anahtar takımı, 1 adet 7’li anahtar seti, 1 pense, 5 su terazisi, 1 çekiç, 1 adet 10’lu matkap ucu, 170 adet şerit metre, 4 tornavida ve 3 koyun kırkma makinesinin de çalındığı belirtildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen M.N.(E-29), F.D.(E-24) ve P.C.(K-20) tutukladı.

FERİDUN KARADOĞAN’IN ÖLÜM SEBEBİ: “KALP YETMEZLİĞİ VE KALP KRİZİ”

Alsancak’ta kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Feridun Karadoğan’ın (E-69) ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi" olduğu açıklandı.

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