Polisiye haberler

Lefkoşa’da sakin Wisdom Onyekachukwu Nwakwanogo (E-29), ikametgahı içerisinde ölü bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, adı edilene yapılan dış muayenede herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi otopsisinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

CEMALİYE AYDIN’IN ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Cemaliye Aydın’ın, ölüm sebebinin “kalp krizi ve akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği” nedeniyle öldüğü açıklandı.

Başlatılan soruşturmanın, ölüm nedeninin belirlendiği otopsinin ardından devam ettiği kaydedildi.

GİRNE’DE POLİS MÜDÜRLÜĞÜ’NE UYUŞTURUCUYLA GİTTİ

Girne Polis Müdürlüğüne giden A.A.I. (E-24), şüpheli hareketler sergilemesi sonucu üzerinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunduğundan tutuklandı.

Olayla ilgili ileri soruşturmada, meselede bağlantısı olduğu tespit edilen C.S.A.’nın (E-33) Girne’de kaldığı ikametgahta yapılan aramada da satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde toplam 7 gram ağırlığında uyuşturucu madde ve içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü bulundu. Bulunanlar emare olarak alınırken, C.S.A. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir elektronik dükkanı içerisinde satışa sunulan bir adet cep telefonu çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen J.K. (E-21) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma sürüyor.