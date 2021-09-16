Polisiye Haberler

Lefkoşa'da sahte dolar... Demirhan ve Çatalköy'de Hırsızlık... Çatalköy'de gümrüksüz mal tasarrufu... Sokağa çıkma yasağı ihlali...

LEFKOŞA’DA SAHTE 1500 DOLARI TEDAVÜLE SÜREN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da bir döviz şirketine giderek, sahte 1.500 ABD doları banknotu tedavüle süren 22 yaşındaki şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu düşünülen 27 yaşındaki şahıs polis tarafından tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz şirketine giden H.C.Ö.T.(E-22), tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğunu bildiği 50 dolarlık banknotlardan oluşan 1.500 ABD Doları banknotu (30 adet), tedavüle sürdüğü tespit edildi. Söz konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.A. (E-27) tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

DEMİRHAN VE ÇATALKÖY’DE HIRSIZLIK

Dermirhan’da bir süpermarketten gıda ve elektronik eşya çaldığı tespit edilen iki erkek şahıs tutuklanırken, Çatalköy’de ise 29 yaşındaki bir kadın temizlik için gittiği evden bir adet altın kolyeyi çalmaktan tutuklandı.

25 Ağustos ve 15 Eylül tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkette müşteri olarak bulunan K.K.(E-28) ve A.K.’nin (E-18), üç farklı tarihte market içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 522,83 TL değerindeki gıdalar ile bir adet elektronik eşyayı alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi.

Öte yandan, dün, Çatalköy’de sakin Sedef Delibaş İnce’ye ait ikametgaha temizlik maksadıyla giden A.J.L.’nin (K-29) İnce’ye ait bir adet altın kolyeyi çaldığı tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklanırken, çalınan kolye tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

ÇATALKÖY’DE “GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFUNDAN" TUTUKLAMA

Çatalköy’de bir kişi “gümrüksüz mal tasarrufundan” tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, Çatalköy’de, G.D.’nin (E-40) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda bulunan aracın gümrüksüz olarak tasarruf edildiği tespit edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 18 KİŞİYE İŞLEM

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 18 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin ise kapama saatine uymayarak yasal emirlere riayet etmediği tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.