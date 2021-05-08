Polisiye Haberler

Mağusa ve Beyarmudu'nda yangın... Sokağa çıkma yasasına aykırı hareket... Esentepe'de zimmete para geçirme... Gelincik'te bıçakla yaralama...

GAZİMAĞUSA VE BEYARMUDU’NDA YANGIN Gazimağusa’da dün çıkan yangında bir dönüm içerisindeki kuru otlar yandı. Polisten verilen bilgiye göre, yangına, Gazimağusa’da bir iş yerinin arkasında bulunan alan içerisinde S.Ç.(E-41)’nin spiral makinesiyle gerekli emniyet tedbirlerini almadan çalıştığı bir sırada makineden çıkan kıvılcımlar neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 1 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ve muhtelif çöpler yandı. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Beyarmudu’nda ise dün, çöplük alanda çıkan yangın sonucu, iki şahsa ait toplamda biçilmemiş 5 dönüm arpa ve 10 dönüm anız yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET Sokağa çıkma yasağı kapsamında, dün ve bugün gerçekleştirilen denetimlerde 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. ESENTEPE’DE 149 BİN STERLİNLİK ZİMMETE GEÇİRME Esentepe’de 149 bin sterlinlik emanet parayı tasarrufuna geçirdiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre, Esentepe’de, H.K.(E-45)’nin, Hüseyin Can tarafından başka bir şahsa teslim edilmek üzere kendisine verilen 149 bin Sterlin nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs dün tutuklandı. GELİNCİK’TE BIÇAKLA YARALAMA Gelincik’te çıkan iki kişi arasında çıkan tartışmada, O.Ç. (E-27) Bilal Çiçek’i maket bıçağı ile muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaraladı. Polisten verilen bilgiye göre, bugün 00:10 sırlarında Gelincik'de meydana gelen olayda, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde O.Ç., tartıştığı Bilal Çiçek’i vücudunun muhtelif yerlerinden maket bıçağı ile hafif şekilde yaraladı. Bahse konu şahıs tutuklandı.