Polisiye Haberler

ATERE’NİN KAN VE DOKU ÖRNEKLERİ ALINDI

Gazimağusa’da 18 Şubat’ta yaşamını yitiren Imoleayo Temitope Atere’nin ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da 2 Ocak’ta kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yemek yediği sırada “gıda aspirasyonu, solunum yollarının kapanması” neticesinde Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan ve 18 Şubat’ta yaşamını yitiren Imoleayo Temitope Atere’nin (E-28) otopsisi yapıldı.

Otopside, Atere’nin, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

YOANNİS’İN ÖLÜM SEBEBİ “KALP YETMEZLİĞİ”

Dipkarpaz’da 19 Şubat’ta kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Eleni Yoannis’in (K-88) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

GİRNE’DE HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

Girne’de, 20 Şubat’ta, Adnan Menderes Sokak üzerinde, belediyeye ait arazi içerisinde bulunan zeytin ağacı, E.T. (E-40) tarafından ağaç motoru ile derin bir şekilde budandıktan sonra kesilen odunların alındığı tespit edildi.

E.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

DİPKARPAZ’DA SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS

Dipkarpaz’da 21-22 Şubat arasında, E.Z’nin (E-37), Fatih Sultan Mehmet Sokak üzerinde bulunan Yergios Vasili’ye ait ikametgahın avlusuna izinsiz olarak girip mülküne tecavüz ettikten sonra, avlu içerisinde park halinde bulunan çift kabin aracın arka kısmını yakmaya teşebbüs ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 11 KİŞİ İLE PARTİ YAPAN 11 KİŞİ VE 1 İŞYERİNE YASAL İŞLEM

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 ve bir evde toplanarak parti yapan 11 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 11 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin faaliyette olduğu ayrıca Gazimağusa’da 11 kişinin bir ikametgahta toplanarak parti yaptıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.