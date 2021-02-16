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Polisiye haberler

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Polisiye haberler
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Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Özbek Motors isimli iş yerinde çalışan A.B.’nin (E-55) ofiste muhafaza edilen Serkan Özbekoğlu’na ait çek defteri içerisinden çaldığı çek yaprağına 11 bin sterlin yazıp imzaladı ve borcuna karşılık başka bir şahsa vererek tedavüle sürdü.

A.B. tutuklandı.

İŞ YERİNDEN 4 BİN 300 TL ÇALDI

Aralık-şubat ayları arasında gerçekleşen olayda İncirli’de faaliyet gösteren Narin Un Ürünleri isimli iş yerinde çalışan T.Ö.(E-41) iş yeri adına sattığı ürünler karşılığı müşterilerden tahsil ettiği toplam 4 bin 300 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldı.

T.Ö. tutuklandı.

YEŞİLYURT’TA DARP... BİR KİŞİNİN AYAK BİLEĞİ KIRILDI

Yeşilyurt’ta dün, A.Ş.(E-49), aralarında sorun bulunan H.Ş.yi  (K-30) ciddi şekilde darp ederek, sol ayak bileğini kırdı.

H.Ş., Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı. A.Ş. tutuklandı.

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