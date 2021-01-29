Polisiye Haberler

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 16 KİŞİ VE İŞ YERLERİ AÇIK OLAN 5 İŞLETMECİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI Polis tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; kapalı olması gereken 4 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık oldukları tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında, 28 Ocak ve 29 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; kapalı olması gereken 4 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık oldukları tespit edildi. Söz konusu iş yeri işletmecisi toplam 5 kişi ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNT KENEVİRİ) TASARRUFU

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, iki erkek şahsın kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandığı bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 16.45 sıralarında Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu P.I. (E-27) ve N.N.W.’nun (E-24) üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 8 gram 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.



ZORLA İNSAN KAÇIRMA VE CİDDİ DARP

Lefkoşa’da 29 yaşlarındaki iki erkek şahsın, aralarında sorun bulunan iki şahsı ciddi şekilde darp edip iradeleri dışında araca zorla koyarak kaçırmaktan tutuklandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da B.A.(E-29) ve T.U.(E-29), aralarında sorun bulunan iki şahsı konuşmak bahanesi ile buluşup konuştukları bir sırada, aralarında çıkan tartışma sonrası ciddi şekilde darp edip iradeleri dışında kullanımlarında bulunan araca zorla koyarak başka bir yere götürdükleri tespit edildi.



EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK, SAHTE BELGE DÜZENLEME VE TEDAVÜLE SÜRME

24 yaşındaki bir erkek şahsın, emanetçi tarafından hırsızlık, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürmeden polis tarafından tutuklandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Ocak ayı içerisinde, A.Y.’nin (E-24) kendisini emlakçı olarak tanıtarak sahte beyanda bulunduktan sonra 4 farklı kişiye gerçekte kiralık daire olmamasına rağmen daire kiralayacağı beyanında bulunup bahse konu şahıslardan toplamda 14.000 TL nakit parayı kira bedeli olarak alıp tasarrufuna geçirerek sahte davranışla para temin ettiği ayrıca almış olduğu paralar karşılığında bir şirkete ait sahte makbuz düzenleyip, bahse konu şahıslara vermek suretiyle tedavüle sürdüğünün tespit edildiği bildirildi.



HIRSIZLIK, SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Beş erkek şahsın, hırsızlık ve sahtekarlıkla para temininden polis tarafından tutuklandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 24 Ocak ve 28 Ocak tarihleri arasında Yeşilköy’de, Lisani Ki’ye ait ormanlık alan içerisinde bulunan taş ocağı içerisinden, taş kesme makinesi üzerinde bulunan 3 adet dinamo motoru, 200 metre uzunluğundaki bakır kablo ve taş kesme makinesine ait 1 adet taş kesme spirali çalındığı olayının polisin bilgisine geldiği ve yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.T.(E-19), A.T.(E-17), S.T.(E-27), S.H.(E-17) ve N.A.(E-17) tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, yapılan ileri soruşturmada söz konu şahısların, taş ocağı içerisinden çalmış oldukları 200 metre uzunluğundaki bakır kabloyu Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir hurdacıya bin 160 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiklerinin tespit edildiği de belirtildi.