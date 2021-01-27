Polisiye Haberler

MERİÇ SAKİNİ 85 YAŞINDAKİ İBRAHİM GECEKUŞU ANİDEN RAHATSIZLANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Lefkoşa, 27 Ocak 21 (T.A.K): Meriç köyü sakini 85 yaşındaki İbrahim Gecekuşu dün ikametgâhında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 05.30 sıralarında rahatsızlanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gecekuşu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gecekuşu’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.

GAZİMAĞUSA’DA KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda 60 yaşında bir erkek şahıs, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis tarafından verilen bilgiye göre, dün saat 19.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.E.’nin (E-60) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

GAZİMAĞUSA’DA YARALAMA

Gazimağusa’da 26 yaşındaki erkek şahıs, ev arkadaşını bıçakla yaralamaktan dolayı tutuklandı.

Polis, dün saat 09.00 sıralarında Gazimağusa’da A.C.N. (E-28) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde tartıştığı ev arkadaşı Esona Carrel Boitor’i tasarrufunda bulunan ekmek bıçağı ile omuz kısmında hafif şekilde yaraladığını bildirdi.

TATLISU’DA İZİNSİZ ATEŞ YAKMAK

Polis, Tatlısu’da izinsiz ateş yakmaktan dolayı 65 yaşındaki erkek şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, dün saat 10.00 sıralarında Tatlısu'da, A.U.’nun (E-65), dere yatağı içerisinde bulunan dalları yetkili makamdan izinsiz olarak gerekli emniyet tedbirlerini almadan temizlik maksadıyla ateş yaktığı ve ateşin kontrolden çıkması neticesinde dere yatağı içerisindeki otlar ile 1adet selvi ağacı kısmen, 1 adet zeytin ağacının ise tamamen yanarak zarar gördüğü bildirildi.

Yangın, Tatlısu Belediyesine ait tanker ile söndürüldü.

1 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASASINI İHLAL ETTİ

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 26-27 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 1 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.