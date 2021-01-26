Polisiye Haberler

GEMİKONAĞI’NDA KASIM AYINDA ÜÇ KİŞİYİ YARALAYAN KİŞİ TESLİM OLDU

Gemikonağı’nda 2 ay önce ateş ederek üç kişiyi ağır şekilde yaralayarak öldürmeye teşebbüsten aranan T.G.(E-42) dün polise teslim oldu.

Sözkonusu kişi 8 Kasım’da Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehanede tabanca ile henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş ederek, 3 kişiyi yaralamıştı.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda 41 yaşındaki İbrahim Güder, 55 yaşındaki Behiç Kurtçebe ve 52 yaşındaki Tamer Işıklar yaralanmıştı.

HASPOLAT VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Haspolat’ta dün birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçmeye çalışan D.E.(E-32) suçüstü tespit edilerek, tutuklandı.

D.E.’nin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 600 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1,800 gr ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare olarak alındı.

Öte yandan dün Gazimağusa’da O.Ö. (E-60), O.D. (E-60) ve F.D.’nin (E-43) kaldığı evde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

HIRSIZLIKTAN DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de pazar günü bir markette çalışan C.A.(E-33) ve M.B.Ş.’nin (E-25) yönetici ofisinde bulunan kasa içerisinde muhafaza edilen işletmeye ait toplam 26 bin 501 TL nakit parayı çaldıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Pınarbaşı’nda Gülay Esengin’e ait arazi içerisinde bulunan badem ağaçları üzerinden dün yaklaşık 10 kg. ağırlığında badem toplanmak suretiyle çalındı. Olayın polisin bilginse gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak tespit edilen H.M.Ş.(E-70) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, Girne–Lefkoşa Anayolunda 1-22 Ekim tarihlerinde asfaltlama çalışması yapmakta olan bir şirkete ait yol içerisine konulan 20 adet duba ve 21 adet flaşör çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine meselede zanlı olarak görülen H.Y. (E-21) tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.