Polisiye Haberler

GEMİKONAĞI’NDA YARALAMA

Gemikonağı’nda dün gece 00.30 sıralarında bir evde çıkan tartışmada, bir kişi bıçakla yaralandı.

M.A.F.(E-25) tartıştığı Saad Saad’ı, bıçakla göğsünden yaraladı.

Polis açıklamasında, olayda yaralanan Saad’ın kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek burada tedavi altına alındığı belirtildi.

M.A.F. tutuklandı.

DÜZOVA VE HAMİTKÖY’DE HAYVAN HIRSIZLIĞI

Polis bültenine Düzova ve Hamitköy’deki hayvan hırsızlıkları ve hırsızlık hayvan kabulüyle ilgili olaylar da yansıdı.

Düzova ağıllar bölgesinde 14 - 19 Ocak arasında meydana gelen hayvan hırsızlıklarıyla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada zanlı görülen E.Ü (E-22), A.Y.A (E-23) ve H.Y’nin (E-20) tutuklandığı kaydedildi.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahısların Düzova ağıllar bölgesinde bulunan Cemal Gezdigeldi’ye ait ağıldan 8 kuzuyu, Mutlu Gezdigeldi’ye ait ağıldan 2 kuzuyu ve Halil Gezdigeldi’ye ait ağıldan 2 kuzuyu çaldığı ve çalınan kuzuların ise A.K (E-53) tarafından hırsızlık olduğunu bildiği halde değerlerinin altında satın alındığı tespit edildi.

A.K de tutuklandı.

Öte yandan Hamitköy Ağıllar bölgesinde Ocak ayı içinde Salih Muhasebecioğlu’na ait ağıldan 11 kuzu çalındığı ve olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.İ. (E-26), M.E. (E-20) ve A.A.’nın (E-16) tutuklandığı kaydedildi.

ARABADAN PARA ÇALINDI

Girne’de önceki akşam, saat 21.00 sıralarında, Semih Sancar Caddesi’nde park halinde bulunan Engin Çiftçi’ye ait araçtan 40 sterlin ve 1150 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.E.M’nin (E-27) tutuklandığı bildirildi.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI JEL BULUNDURAN ŞAHIS POLİS OPERASYONUYLA TUTUKLANDI

Lefkoşa’da dün saat 11.30 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu E.Ş.’nin (K-50) tasarrufunda 287 adet cinsel gücü artırıcı jel bulunarak emare olarak alındığı açıklandı.

Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı kaydedildi.

7 KİŞİ KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

Polisin kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında dün gece ülke genelinde yaptığı denetimlerde, 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işleme gidildiği bildirildi.