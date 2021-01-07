Polisiye Haberler

LEFKOŞA VE GİRNE’DE ANİ ÖLÜM

Taşkınköy’de sakin Mustafa Hastunç (E-72) ile Girne’de sakin Sedat Akkoyun (E-61) dün evlerinde aniden rahatsızlanarak yaşamlarını yitirdi.

Öte yandan pazartesi günü Akdoğan’da eski çöplük bölgesinde bulunan ağılı yakınlarında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Akdoğan’da sakin Yılmaz Sevdalı’ya (E-82) yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

MÜSTEHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Lefkoşa'da faaliyet gösteren Çangar Motors isimli iş yerinde çalışmakta olan R.Y.(E-35) ve H.D.’nin (E-42) 2019 yılı Mart ayı içerisinde, bir müşterinin aracına yapılan lastik değişimi ve tamirat bedeli olarak almış oldukları bin 500 Euro parayı iş yeri muhasebesine teslim etmeyip çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

İSKELE BÖLGESİNDE HIRSIZLIK

İskele'de Hurma sokak üzerinde yapımı devam eden inşaat alanından 3-6 Kasım’da Mustafa Yılmaz’a ait çeşitli ebatlarda 61 adet kalıp tahtaları ve 9-10 Aralık tarihleri arasında İskele Long Beach Bölgesi Şeker Sokak üzerinde yapımı devam etmekte olan inşaattan Enver Almas’a ait 400 adet kolon sıkma kelepçeleri çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.A.(E-43), R.K.(E-31 ve A.A.(E-46) tutuklandı.