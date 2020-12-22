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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

STELYOS PANAYİ HRONİA’NIN ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

Dipkarpaz’da sakin Stelyos Panayi Hronia’nın  (E-60) otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre  Stelyos Panayi Hronia (E-60) 19 Aralık’ta ikametgahında  ölü bulunmuştu.

 UYUŞTURUCU MADDE(HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

Dün saat 20.30 sıralarında Yedidalga’da, S.R.’nin(E-42) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile saksı içerisinde ekili hintkeneviri olduğuna inanılan bir kök bitki bulunarak emare olarak alındı. S.R tutuklandı.

EV YANGINI

Dün saat 22.50 sıralarında,  Ötüken’de, Mustafa Demirel şömineyi benzinle yakmaya çalışınca evinde yangına neden oldu.

Benzin döküp  odunları tutuşturmaya çalışırken benzin bidonunun alev almasıyla birlikte misafir ve mutfak odaları içerisindeki muhtelif eşyalar yandı.

YEDİ BUÇUK METREDEN DÜŞTÜ

 Lefkoşa’da dün  Ayvalık Sokak üzerinde bulunan inşaatı devam eden apartmanın 2. katındaki pencerenin alüminyum işlerini yapan Şemsettin Bayraktar (E-19) dengesini kaybederek yaklaşık 7.60 metre yükseklikten moloz yığınlarının üzerine düşerek yaralandı.

Şemsettin Bayraktar kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki ilk yardım tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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