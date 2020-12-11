Polisiye Haberler

TUTUKLANAN GENCİN ÇOK SAYIDA HIRSIZLIĞA KARIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Yayla’da geçen pazar bir ağılın penceresinden girilerek darbuka ve gazocağı çalınması üzerine yürütülen soruşturma sonucu, çalınan eşyalar benzer suçlardan poliste tutuklu olan S.H’nin (E-26) tasarrufunda bulundu.

Polis Basın Bültenine göre yürütülen soruşturmada bahse konu şahsın ayrıca 3 Aralık’ta Güzelyurt’ta 3 ayrı narenciye bahçesinden gübre tankı çalarak sattığı da tespit edildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



ESKİ İŞ YERİNDEN OTOMOBİL FARI ÇALDI

M.K’nin (E-43) Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan eski iş yerinden bir adet otomobil farı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



GÜLOK’UN ÖLÜM NEDENİ OBEZİTEYE BAĞLI KALP KRİZİ OLARAK BELİRLENDİ

Lefkoşa’da dün sabah evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Baybora Gülok’un (E-38) otopsisinde ölüm sebebi “obeziteye bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği” olarak belirlendi.



GAZİ’NİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi koroner yoğun bakım servisinde salı gününden bu yana tedavi gören ve dün 11.30 sıralarında yaşamını yitiren Mehmet Gazi’nin (E-79) otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı. Gazi’nin kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği bildirildi.