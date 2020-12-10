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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

 

ALSANCAK’TA KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN 1 TUTUKLU 
 Alsancak’ta dün bir kişi kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20:30 sıralarında, Alsancak’ta devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından Ankara Caddesi üzerinde yaya olarak yürümekte olan G.M.’nin (E-31) şüpheli hareketleri üzerine bahse konu şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. 
Açıklamada, bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
YAYLA’DA HIRSIZLIK VE MÜLKE TECAVÜZ 
Yayla’da, Tengiz Talaş’a ait 2 bin TL değerindeki sulama ünitesi aksamları çalındı. Olayda zanlı olarak görülen 2 kişi tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, 06.12.2020 tarihinde saat 16:30 sıralarında Yayla’da, Ağıllar bölgesinde, Tengiz Talaş’a ait narenciye bahçesi içerisinde bulunan kilitsiz demir kafes içerisinden yaklaşık 2 bin TL değerindeki sulama ünitesi aksamlarının çalındığı tespit edildi.
Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.H.(E-26) ve B.K.(K-31) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
LAPTA’DA ARAÇ YANGINI
Lapta’da dün Ali Kocabaş’a ait araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın sonucunda araç tamamen yandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 19:30 sıralarında Lapta’da, Şht. İbrahim Nidai Caddesi üzerindeki araç park alanı içerisinde park halinde bulunan Ali Kocabaş’a ait HB 801 plakalı araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. 
Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtilen açıklamada, aracın tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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