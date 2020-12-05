banner480
banner572
Beşiktaş seriye bağladı
Beşiktaş seriye bağladı
12 0
Corona virüs aşısı için yeni engel
Corona virüs aşısı için yeni engel
196 0
 
Et fiyatına gavcar mantarı
Et fiyatına gavcar mantarı
86 0
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
25 0
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
15 0
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
111 0
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
16 0
banner529
banner570

Polisiye Haberler

banner476

banner577
Polisiye Haberler

SARHOŞKEN RAHATSIZLIK YARATAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

 Gazimağusa’da alkollü içki tesiri altında bir iş yerine zarar veren ve rahatsızlık yaratan 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yeri önünde, T.C. (E-27) ve ismi tespit edilemeyen bir şahıs, alkolü içki tesiri altında bahse konu iş yerinin zimmetinde bulunan yemiş makinesine vurup kırdıktan sonra yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptı ve tutuklandı.
EV YANGIN    
Girne’de Okan Roma’nın kirasında bulunan ikametgahın salon kısmında, gece yarısı muhtemelen ütü masasında açık unutulan ütünün masa üzerinde bulunan bezi ateşlemesi sonucu yangın meydana geldi.
Yangın adı edilen tarafından söndürülürken, yangın sonucu ikametgahın salon kısmında bulunan muhtelif eşyalar zarar gördü.
KAYIP ŞAHIS     
04.12.2020 tarihinde, saat 07:45 sıralarında, 
Bostancı’da Türkan Tekin (K-38), dün sabah 07.45’de kullanımında bulunan JB 438 plakalı araç ile ikametgahından ayrıldı ve halen geri dönmedi. Soruşturma sürüyor.
 

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.