Polisiye Haberler

SARHOŞKEN RAHATSIZLIK YARATAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da alkollü içki tesiri altında bir iş yerine zarar veren ve rahatsızlık yaratan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yeri önünde, T.C. (E-27) ve ismi tespit edilemeyen bir şahıs, alkolü içki tesiri altında bahse konu iş yerinin zimmetinde bulunan yemiş makinesine vurup kırdıktan sonra yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptı ve tutuklandı.

EV YANGIN

Girne’de Okan Roma’nın kirasında bulunan ikametgahın salon kısmında, gece yarısı muhtemelen ütü masasında açık unutulan ütünün masa üzerinde bulunan bezi ateşlemesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın adı edilen tarafından söndürülürken, yangın sonucu ikametgahın salon kısmında bulunan muhtelif eşyalar zarar gördü.

KAYIP ŞAHIS

04.12.2020 tarihinde, saat 07:45 sıralarında,

Bostancı’da Türkan Tekin (K-38), dün sabah 07.45’de kullanımında bulunan JB 438 plakalı araç ile ikametgahından ayrıldı ve halen geri dönmedi. Soruşturma sürüyor.

