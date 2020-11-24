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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

 

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN BİR TUTUKLU... 

 Gazimağusa’da bir evde Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polis bültenine göre dün saat 18.00 sıralarında F.O.L.’nin (E-24) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada bulunan maddenin yaklaşık 1gr.100 mlgr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanıldığı kaydedildi.

Polis,  F.O.L.’yi tutukladı.

SOYGUNDA İKİ TUTUKLU

Lefkoşa’da 16 Kasım’da Leonard Chukwu’nun ikametgahına giden C.E.N.’nin (E-38) Chukwu’yu darp edip 6 bin 400 Euro nakit para, dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu çalması olayı ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı oldukları tespit edilen O.S.A. (E-29) ve İ.E.I. (E-28) tutuklandı.

YEŞİLYURT’TA EV YANGINI    

Yeşilyurt’ta Hasan Özadalı’ya (E-43) ait evin ambar olarak kullanılan odasında elektrik priz kablolarının muhtemelen kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu odadaki muhtelif eşyaların tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği, diğer odaların ise çıkan isten dolayı zarar gördüğü belirtildi.

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