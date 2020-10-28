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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

 76 YAŞINDAKİ KADIN ZEYTİN TOPLARKEN RAHATSIZLANIP HAYATINI KAYBETTİ

Bostancı’da 76 yaşındaki Havva İzzet Mertekçi, zeytin topladığı sırada rahatsızlanıp hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, dün öğle saatlerinde gerçekleşen olayla ilgili soruşturmanın neticesinde, Mertekçi’nin ölüm sebebinin hiper tansiyon ve mevcut kalp rahatsızlığı sonucu geliştiği tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.
 

AKINCILAR’DA KKTC’YE KANUNSUZ GİRDİĞİ TESPİT EDİLEN 3 SURİYELİ TESPİT EDİLDİ

Akıncılar köyünde, KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 3 erkek tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada, bu kişilerin önceki gün Gazimağusa Limanı’ndan giriş yapan bir aracın dorsesine gizlenmek suretiyle muhaceret işlemi yaptırmadan kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor. 

MARKETTEN 163 TL’LİK MALI SIRT ÇANTASINA SOKARAK ÇALMAYA ÇALIŞTI

Hamitköy’de faaliyet gösteren bir markette dün müşteri olarak bulunan C.A.’nın (K-24),  toplam değerleri 163 TL olan ürünleri sırt çantasına yerleştirerek, çaldığı tespit edildi. 

Şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Gazimağusa’da G.D.’nin (E-24) kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahsı tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

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