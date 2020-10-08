Polisiye Haberler

LEFKOŞA’DA SITMA TEDAVİSİ GÖREN 20 YAŞINDAKİ SHETTİMA HAYATINI KAYBETTİ

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Sıtma teşhisiyle tedavi gören Muhammad Mustapha Shettimia (E-20) yaşamını yitirdi. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Shettimia dün saat 09.30 sıralarında hayatını kaybetti.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Gazimağusa’da dün saat 13.00 sıralarında, Z.B.E.’nin (E-34) kaldığı otel odasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramda, yaklaşık 20 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

GÜZELYURT’TA KANUNSUZ SİLAH VE FİŞEK TAŞIYAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Güzelyurt’ta dün 15.00 sıralarında A.K.’nin (E-48) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, araçta yolcu olarak bulunan M.K.’nin (E-44) kendi adına kayıtlı çifte kırma av tüfeği ve 14 canlı av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN’DA ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ YARALANDI

Gazimağusa Serbest Liman’da demirli bulunan bir geminin güvertesinde, ayni gemide mürettebat olarak görevli M.S.(E-51), yemek yapmadığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu Hussam İzzet’in yüzüne olay yerinden aldığı tabureyi vurmak suretiyle ciddi şeklide darp ederek, adı edilenin elmacık kemiğini kırdı.

Dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıs tutuklandı.

32 SURİYELİ’NİN KKTC’YE GELMELERİNE YARDIM ETTİKLERİ TESPİT EDİLEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Onaylanmış liman olmayan Avtepe sahilinden KKTC’ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu toplam 32 kişi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu şahısların KKTC’ye giriş yapmalarına yardımcı oldukları tespit edilen S.B.(E-43), K.B.(E-20) ve D.Z.(E-28) tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.