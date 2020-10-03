Polisiye Haberler

Fatih Girgin Girne'de yaşamını yitirdi... Hamitköy'de tabanca ve mermi bulundu... Lefkoşa'da hırsızlık... Beyarmudu'nda kanunsuz yabani hayvan tasarrufu...

GİRNE’DE ANİ ÖLÜM: 38 YAŞINDAKİ FATİH GİRGİN YAŞAMINI YİTİRDİ

Girne’de faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda kalan Fatih Girgin (E-38), odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

HAMİTKÖY’DE TABANCA VE MERMİ BULUNDU

Hamitköy’de, yeni çevre yolu çemberinde E.T.’nin (E-34) kullanımında bulunan ve park halindeki araçta polis tarafından yapılan aramada, bir adet tabanca, şarjörü ve toplam 8 adet canlı mermi bulundu. Adı edilen tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DAKİ HIRSIZLIK OLAYIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da “Fıstık Computer” isimli iş yerinden 3 cep telefonu ve 2 tablet çalınmasıyla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada, meselede zanlı görülen T.M.H. (E-25) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

BEYARMUDU’NDA 1 KİŞİ HAKKINDA YABANİ KUŞ BULUNDURMAKTAN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Beyarmudu’nda H.K.'nin (E-55) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, buzdolabı içerisinde 90 günü aşması yasak av hayvanı olan yedi adet tavşan, üç adet keklik, üç adet cikla, bir adet sülün ve av hayvanı dışında olan on iki adet arı kuşu tespit edildi. Adı edilen hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.