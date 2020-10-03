Polisiye Haberler

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Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Polisiye Haberler

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Fatih Girgin Girne'de yaşamını yitirdi... Hamitköy'de tabanca ve mermi bulundu... Lefkoşa'da hırsızlık... Beyarmudu'nda kanunsuz yabani hayvan tasarrufu...

Polisiye Haberler

GİRNE’DE ANİ ÖLÜM: 38 YAŞINDAKİ FATİH GİRGİN YAŞAMINI YİTİRDİ

 Girne’de faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda kalan Fatih Girgin (E-38), odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

HAMİTKÖY’DE TABANCA VE MERMİ BULUNDU

Hamitköy’de, yeni çevre yolu çemberinde E.T.’nin (E-34) kullanımında bulunan ve park halindeki araçta polis tarafından yapılan aramada, bir adet tabanca, şarjörü ve toplam 8 adet canlı mermi bulundu. Adı edilen tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DAKİ HIRSIZLIK OLAYIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da “Fıstık Computer” isimli iş yerinden 3 cep telefonu ve 2 tablet çalınmasıyla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada, meselede zanlı görülen T.M.H. (E-25) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

BEYARMUDU’NDA 1 KİŞİ HAKKINDA YABANİ KUŞ BULUNDURMAKTAN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Beyarmudu’nda H.K.'nin (E-55) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, buzdolabı içerisinde 90 günü aşması yasak av hayvanı olan yedi adet tavşan, üç adet keklik, üç adet cikla, bir adet sülün ve av hayvanı dışında olan on iki adet arı kuşu tespit edildi. Adı edilen hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

 

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