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Polisiye Haberler

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Lefkoşa, Alsancak ve Girne'de uyuşturcu... Karaoğlanoğlu ve Kumyalı'da hırsızlık...

Polisiye Haberler

LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU… 5 KİŞİ TUTUKLANDI

 Lefkoşa’da; Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece gerçekleştirilen operasyonda 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi ve 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri S.M.K.’nın (E-21) üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi.

Polis uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emre olarak el koyarken, S.M.K.(E-21) ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan N.A.(E-48), Y.A.(E-25), Y.A.(E-20) ve F. A.(E-25) tutukladı.   

ALSANCAK’TA UYUŞTURUCU, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan dün akşam Alsancak’da I.M.I.A.’nın (E-24) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 6 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet sarma sigara izmariti bulundu.

I.M.I.A.(E-24) ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Y.A.K.I.(E-23) ve  M.M.F.A.(E-23) tutuklandı.

GİRNE’DE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli halde görülen I.İ.O.’nun (E-29) aracında  polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ele geçirildi. 

Dün akşam meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan C.E.O.(E-30) tutuklandı, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere ise emare olarak el konuldu.

KARAOĞLANOĞLU’NDA HIRSIZLIK

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan A.Z.’nin (K-24) müşteriye satış işlemi olarak gerçekleştirdiği 299.80 TL tutarındaki ürünü; müşteri ayrıldıktan sonra fiş üzerinden iptal ederek satılmamış gibi göstererek 299.80 TL’yi tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

1 Eylül tarihinde meydana gelen olay sonrası, bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan 10-11 Eylül tarihleri arasında Doğanköy’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan A.I.’nın (K-26) kasadan 700 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Zanlı tutuklandı.

KUMYALI’DA HIRSIZLIK          

Kumyalı’da, gün gece boş arazi içerisinde bulunan Mehmet Güngör’e ait 11 torba harupu çaldığı sırada suçüstü tespit edilen C.B.(E-45) tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

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