Polisiye Haberler

Karaoğlanoğlu'nda ani ölüm... Girne ve Mağusa'da uyuşturucu... Beyarmudu'nda gümrüksüz mal... KKTC'ye kanunsuz giriş... Dağyolu'nda yangın...

KARAOĞLANOĞLU’NDA 40 YAŞINDAKİ KİŞİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Karaoğlanoğlu’nda sakin Halil Yılmaz (E-40), kalmakta olduğu lojmanın park yerinde aracı içerisinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün meydana gelen olay sonrası Halil Yılmaz’ın yapılan dış muayenesinde vücudunda herhangi bir darp ve cebir izine rastlanılmadı. Yılmaz’ın ölüm sebebi yapılacak otopsisin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de, I.O.A.’nın (E-25) kullanımında bulunan araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da, K.A.A.N.’nın (E-21) kalmakta olduğu ikametgahta ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

Polis, B.G.’nin (E-43), GKRY bölgesinden aldığı aracı, gümrüğe beyan etmeden Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye getirdiği ve söz konusu aracı Güzelyurt’ta faaliyet gösteren “Şimşek Hurda” isimli işyerine 3 bin TL karşılığında sattığının tespit edildiğini kaydetti.

Yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu aracın kanunsuz olarak satışını gizlemek maksadıyla E.Ö.(E-51) tarafından, aracın Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir garajda tamirde olduğunu göstermek maksadıyla sahte olarak düzenlenen evrakın B.G. tarafından Metehan Kara Giriş kapısında görevli gümrük memuruna vermek suretiyle tedavüle sürüldüğü de tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

KKTC’YE KANUNSUZ GİRİŞ YAPAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da, dün polis tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu toplam 7 erkek şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

DAĞYOLU’NDA EV YANGINI

Dağyolu’nda Burak Engin’e ait tadilat aşamasında olan boş evde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu ikametgahın ahşaptan mamul 30 metrekarelik tavanı tamamen yandı.

Evin bitişiğinde bulunan Kadriye Eryener’e ait ikametgahın ahşaptan mamul 4 metrekarelik tavanı da yanarak, evin duvarları ve içersindeki eşyalar ise islenmek suretiyle hasara uğradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.