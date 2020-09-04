Polisiye Haberler

Taşkent'ta başıboş köpek çocuğu yaraladı... Gönyeli'de cam silerken düştü... Karaoğlanoğlu'nda ani ölüm... Hırsız kendisini engellemeye çalışanları darp etti ...

BAŞIBOŞ VE RUHSATSIZ BULUNDURULAN KÖPEK ÇOCUĞUN YARALANMASINA NEDEN OLDU

Taşkent’te, dün saat 18.00 sıralarında Şht. Reşit Davut Caddesi üzerinde, R.R.(E-61), tasarrufunda bulunan köpeğin yaratabileceği tehlikeye karşı önleyici tedbirleri almaksızın başıboş bulundurduğu esnada bisiklet sürmekte olan 11 yaşındaki çocuğa saldırması sonucu, çocuğun bacağının kırılmasına sebep oldu.

Polis açıklamasında çocuğun korkarak kaçtığı sırada 2 buçuk metre yükseklikten atlayarak dengesiz düştüğü ve R.R hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.



GÖNYELİ’DE CAM SİLERKEN DÜŞEN ŞAHIS AYAK BİLEĞİNİ KIRDI

Lefkoşa, 4 Eylül 20 (T.A.K): Gönyeli’de dün saat 12.30 sıralarında Şht Mustafa Orhan Sokak üzerinde, Olamida Enach Anısere (E-22) kaldığı apartmanda penceresinin camını silmeye çalıştığı esnada dengesini kaybedip 4 buçuk metre yüksekten beton zemine düşerek yaralandı.

Polis açıklamasında, olayda yaralanan Anısere’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde “sol ayak bilek kırığı” teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

KARAOĞLANOĞLU’NDA ANİ ÖLÜM

Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede gece bekçisi olarak çalışan Ali Ortakçı (E-56) bu sabah saat 08.30 sıralarında ölü bulundu.

Polis, bahse konu şahsın vücudunda yapılan dış muayenede darp, cebir izine rastlanmadığını bildirdi.

Ortakçı’nın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belirlenecek.



HIRSIZ, KENDİSİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞANLARI DARP ETTİ

Göçmenköy’de 14 - 27 Ağustos tarihleri arasında, Sammy Lytan Waıragala’nın kaldığı daireden bir televizyonun çalınması olayında zanlı olarak görülen T.E.N (E-25), apartman sakinleri tarafından dün apartman içerisinde tespit edildi

Polis açıklamasına göre, bu sırada kaçmasını engellemeye çalışan Mehmet Gürel ve Ahmet Ekinci’yi darp edip, Mehmet Gürel’in sağ el serçe parmağının, Ahmet Ekinci’nin ise sol ayak bileğinin kırılmasına sebep olan T.E.N’nin tutuklandığı belirtildi.