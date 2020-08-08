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Polisiye Haberler

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Ozanköy’de ani ölüm... Girne’de uyuşturucu... Lefkoşa' da yaralama ve vahim zarar... Gemikonağı’nda mülke tecavüz...

Polisiye Haberler

OZANKÖY’DE GAYRİ TABİİ  ÖLÜM

Ozanköy’de sakin Mustafa Erdoğan Akar (E-67), bugün saat 00.30’da  ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
         
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Girne’de Yangı Sokak üzerinde şüpheli vaziyette görülen M.E.’nin   (E-26) üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. M.E. tutuklandı.

YARALAMA VE VAHİM ZARAR

Lefkoşa' da 5 Ağustos’ta  Neşe Sokak üzerinde M.S.(E-25) ve Q.R.(E-30) aralarında çıkan tartışma sonucu, S.T.A.’nın (E-30) göğüs kafesine yumruk vurmak suretiyle kaburga kemiğinin kırılmasına sebep oldular.  S.T.A.(E-30) tasarrufunda bulunan kesici ve delici bir aletle  M.S’yi.(E-25) sağ kolundan yaraladı. Olayda adı geçen şahıslar tutuklandı.

SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS, MÜLKE TECAVÜZ

Gemikonağı’nda  faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olan kapısından cürüm işlemek maksadıyla içeriye
giriş yapan T.K’nin.(E-32) para kasası önünde durduğu bir sırada dükkan sahibi tarafından fark edilince koşarak kaçtığı tespit edildi. T.K tutuklandı.

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