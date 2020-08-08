Polisiye Haberler

Ozanköy’de ani ölüm... Girne’de uyuşturucu... Lefkoşa' da yaralama ve vahim zarar... Gemikonağı’nda mülke tecavüz...

OZANKÖY’DE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

Ozanköy’de sakin Mustafa Erdoğan Akar (E-67), bugün saat 00.30’da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU



Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Girne’de Yangı Sokak üzerinde şüpheli vaziyette görülen M.E.’nin (E-26) üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. M.E. tutuklandı.

YARALAMA VE VAHİM ZARAR

Lefkoşa' da 5 Ağustos’ta Neşe Sokak üzerinde M.S.(E-25) ve Q.R.(E-30) aralarında çıkan tartışma sonucu, S.T.A.’nın (E-30) göğüs kafesine yumruk vurmak suretiyle kaburga kemiğinin kırılmasına sebep oldular. S.T.A.(E-30) tasarrufunda bulunan kesici ve delici bir aletle M.S’yi.(E-25) sağ kolundan yaraladı. Olayda adı geçen şahıslar tutuklandı.

SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS, MÜLKE TECAVÜZ

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olan kapısından cürüm işlemek maksadıyla içeriye

giriş yapan T.K’nin.(E-32) para kasası önünde durduğu bir sırada dükkan sahibi tarafından fark edilince koşarak kaçtığı tespit edildi. T.K tutuklandı.