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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

 

BAFRA’DA, DEPODAN KONFEKSİYON VE AYAKKABI ÇALDIĞI DÜŞÜNÜLEN 7 KİŞİ TUTUKLANDI

 Bafra’da, Ökkeş Tosun’a ait depodan çeşitli markalarda, 252 çift ayakkabı, 353 bayan el çantası, 64 cüzdan ve 791 çocuk takımı çaldığı düşünülen 7 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 31 Mayıs- 1 Haziran tarihlerinde meydana gelen olayın, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.S.(E-22), B.B.(E-25), B.T. (E-24), O.F.(E-26), H.S.B. (E-56)  ve M.Y. (E-38) tutuklandı.

LEFKOŞA’DA YOĞURT YAPIMINDA KULLANILAN 60 PAKET KAÇAK TOZ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, dün 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da A.K.’nin (E-39) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yoğurt yapımında kullanılan 60 paket toz bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada, adı edilen söz konusu maddeleri S.U.’nun (E-41) isteği doğrultusunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden aldığı ve gümrüğe beyan etmeden KKTC’ye kanunsuz olarak geçirdiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

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