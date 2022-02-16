Polisin dur ihtarına uymayan sürücü polise çarparak el bileğini kırdı

Girne'de dün gece yarısı polisin dur ihtarına uymayarak aracını sürüp polise çarparak el bileğinin kırılmasına sebep olan sürücü tutuklandı.

Polis basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 16.2.2022 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Gönyeli’de sakin 32 yaşındaki U.0 yönetimindeki SC 384 plakalı aracı ile seyir ettiği esnada , Çağra çemberi üzerinde trafik kontrolünde bulunan GPM Trafik Devriyeler Şubesi'nde görevli PM T.A’ın kontrol amaçlı kendisine dur işareti yapmasına rağmen durmayıp aracının ön sol kısmı ile PM T.A’ya çarparak sağ kalcasına vurup yere düşürerdü. Aracın çarparak yere düşmesi sonucunda PM T.A 'nın sol el bileginin kırılmasına sebep olmak sureti ile adı edileni ciddi bir şekilde darp edip görevinden men ettiği bildirildi.