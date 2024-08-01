Polisi kandıramadı

Güzelyurt’ta uyuşturucu ile yakalanan ve adını Fombad Godwaill Achonigong olarak polise söyleyen zanlının gerçek isminin Aristide Tchanbeu Nana olduğu tespit edildi

Güzelyurt’ta kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ile ilgili zanlı Abdulhannan Mohammed Salifu 2 günlük tutukluluğun ardından dün yeniden Güzelyurt kaza mahkemesinde yargıç Fadıl Aksun huzuruna çıkarıldı ve hakkında 5 gün ek tutukluk emri verdi.

Konu ile ilgili mahkemede yeminli şahadet veren adli şubede görevli polis memuru, bir araç içerisinde zanlı Abdulhannan Mohammed Salifu tasarrufunda bulunan para cüzdanı içerisinde kağıda sarılı 1 gram hint keneviri uyuşturucu madde ve aracın kapı kolu içerisinde yeşil reçeteye tabi 9 adet hap tespit edildiği söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti.

Yargıç Fadıl Aksun, zanlı Abdulhannan Mohammed Salifu’nun poliste 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan ve adını Fombad Godwaill Achonigong olarak polise beyan etmiş olmasına rağmen gerçek isminin Aristide Tchanbeu Nana olduğu tespit edilen zanlı hakkında ise, başkasının kimliğine bürünme ve ikamet izinsiz olma suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ayrıca zanlının tasarrufunda 1 gram hint keneviri uyuşturucu madde tespit edildi.

Zanlı gönüllü ifadesinde suçunu kabul etti. Uyuşturucu zanlısı 5 gün poliste tutuklu kalacak.

