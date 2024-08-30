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Polisi ısırdı

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Lefkoşa’da bir marketten alışveriş yapan ve ücreti ödemeden çıkış yapan Rachida Fadıl, tutuklanacağı sırada iki polis memurunu darp etti

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Polisi ısırdı
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Lefkoşa’da meydana gelen “Sirkat”, “Ciddi darp”, “Rahatsızlık çıkartma ve uygunsuz tavır harekette bulunmak” suçlarından tutuklanan 54 yaşındaki Rachida Fadıl dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.30 raddelerinde, Küçükkaymaklı’da faaliyet gösteren Macro isimli market içerisinden, bin 993 TL değerindeki muhtelif markalardaki ürünleri, kasiyere ödeme yapmadan market dışarısına çıkartarak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, kullanımındaki cep telefonunu Macro isimli market içerisinde kaybettiğini bildirmesi üzerine, bahse konu markete ait güvenlik kameraları incelediğinde, zanlının sirkat suçunu işlediğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, aynı gün, saat 20.05'de, zanlının Şehit Mustafa Ruso Caddesi üzerinde, görevli polis ekibi tarafından tespit edilmesi üzerine, Adli Şube’ye celp edileceği esnada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle huzuru bozacak bir biçimde bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp, huzursuzluk çıkaracak biçimde ellerini yukarı aşağı sallamak suretiyle uygunsuz tavr-ı harekette bulunup, görevli polis mensuplarının yüzlerinin muhtelif kısımlarına her iki eliyle gelişi güzel vurup, sağ kol pazu kısmını ısırmak ve bir diğer polis memurunun sol kaşına sol dirseği ile vurmak suretiyle görevli polis mensuplarını ciddi bir şekilde darp edip görevlerini yapmalarına kasten engel olduğunu belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının ikametgahının tespit edilmesi gerektiğini, zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırılacağını ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlı, uçağı olduğunu ayrıca sağlık sorunları bulunduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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