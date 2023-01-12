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Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalete attı

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Lefkoşa’da bir otelde arama yapan polis ekiplerini odada gören Emeka Sunday Anyaeche, tasarrufundaki dört gram uyuşturucu maddeyi tuvalete attı

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Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalete attı
Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Emeka Sunday Anyaeche mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, 10 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda Lefkoşa’da bir otelde yapılan rutin kontrolde oda içerisinde polisi gören zanlı Emeka Sunday Anyaeche’nin tasarrufundaki 4 gram ağırlığındaki hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı esnada tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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