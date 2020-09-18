Polisi görünce uyuşturucuyu attı

Mağusa'da Kyle Lusanda Gilbert adlı kişi, devriye gezen polis ekiplerini görünce elindeki uyuşturucu yere attı ancak polisten kaçamadı





Mağusa’da gürültü yapıldığı şikayeti üzerine Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin şikayet alınan bölgede devriye gezdiği sırada tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu tespit edilen Kyle Lusanda Gilbert tutuklandı.

Kıbrıspostası'nın haberine göre Mağusa’da önceki akşam saatlerinde gürültü yaptıkları gerekçesi ile bölgedeki vatandaşlar tarafından polise yapılan şikayet üzerine, devriye görevi yapan CÖŞ ekipleri, Kyle Lusanda Gilbert’in tasarrufunda uyuşturucu madde tespit etti.

Polisi görmesi üzerine zanlı Gilbert’in elinde tuttuğu ve içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen 1 adet sarma sigara ile kağıt içerisindeki yaklaşık yarım gram hint keneviri türü uyuşturucu madde ve zanlı üzerinde yapılan aramada cebinde tespit edilen 1 adet sarma sigara emare alınırken, zanlı suçüstü tutuklandı.

Zanlı Gilbert “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile ilgili dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Yusuf Karaoğulları mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Kyle Lusanda Gilbert’in, 17 Eylül 2020 tarihinde saat 02:00 raddelerinde yolda yürürken devriye gezen polis ekiplerini görmesi üzerine cebinde bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara ile yarım gram hint keneviri türü uyuşturucu maddeyi yere attığı sırada tespit edilerek alıkonulduğunu açıkladı. Akabinde zanlının üzerine arama yapıldığını belirten Karaoğulları, zanlının cebinde içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara bulunduğunu kaydetti. Karaoğulları, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

