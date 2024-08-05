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Polisi görünce uyuşturucuları attılar

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Güzelyurt'ta dün gece yarısı park halindeki araç içerisinde bulunan Aziz Topaloğluları ve Hasan Topaloğluları, karşılarında polisleri görünce uyuşturucu maddeyi yere attı

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Polisi görünce uyuşturucuları attılar
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Güzelyurt’ta dün saat 00.10 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından yapılan devriyede, araç içerisinde uyuşturucu tespit edildi; 2 kişi tutuklandı.
Park halindeki HN 134 plakalı araçta şüpheli olarak görülen 29 yaşındaki Aziz Topaloğluları ve 31 yaşındaki Hasan Topaloğluları, polisi fark etmeleriyle, içeriği tespit edilemeyen, kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attıkları ve akabinde Aziz Topaloğluları'nın maddeyi yerden alıp yuttuğu tespit edildi.
Aziz Topaloğluları, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan muayenesinin ardından taburcu olurken, iki şahıs da tutuklandı.
Zanlılar Aziz ve Hasan Topaloğluları dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru olayla ilgili bulguları aktardı.
Polis, 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 00:10 raddelerinde Güzelyurt’ta, Merkez Komutanlığı arka kısmında dere yatağı içerisinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri görevde bulundukları bir esnada park halinde bulunan HN 134 plakalı Mercedes Vito marka araç içerisinde şüpheli görülen Güzelyurt’ta sakin zanlılar Aziz Topaloğluları ve Hasan Topaloğluları tasarruflarında bulundurdukları ve içerisinde uyuşturucu madde olduğundan şüphe edilen maddeyi yere attıkları bir esnada polis ekipleri tarafından göz altına alındıklarını söyledi.
Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğundan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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