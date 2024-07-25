Polisi görünce kaçtılar

Hamitköy’de polisleri gören Afrika uyruklu iki kişi, bir apartmanın önünde araçlarını park edip, kaçtı ancak çok geçmeden yakayı ele verdi. Araçta yapılan aramada yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi

Lefkoşa Hamitköy’de önceki gün saat 14.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri bir araç içerisinde şüpheli olarak gördükleri 36 yaşındaki Kingsley Isıgewe ve 32 yhaşındaki Chibiebe Chime’nin üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta arama yaptı.

Aramada, şahısların tasarruflarında yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Tutuklanan Chibiebe Chime ile Kingsley Isıgewe dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa Hamitköy bölgesinde şüpheli tespit edilen zanlıların polisi görünce kaçtıklarını ve bölgedeki bir apartmanın önünde araçlarını park edip, kaçtıklarını söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada 500 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, akabinde zanlıların kaldığı dairenin tespit edilerek, arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada içerisinde uyuşturucu bulunan aracın kontak anahtarının klimanın içerisinde bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlıların olay esnasında giydiği kıyafetlerinin de banyoda tespit edildiğini açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde uyuşturucuyu telefonla bağlantı kurarak, birlikte aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis memuru, ele geçirilen uyuşturucunun analize gönderileceğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, ayrıca aranan 2 şahıs olduğunu söyleyerek, 2 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

