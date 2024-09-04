Polisi darp eden kadın cezaevine gönderildi

12 günlük turist vizesiyle ülkeye giren ve markete hırsızlık yaptıktan sonra tutuklanmak isterken polisi ısıran Fas uyruklu Rachida Fadıl cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat, ciddi darp, rahatsızlık çıkartma ve uygunsuz tavır harekette bulunmak suçlarından tutuklanan Fas uyruklu Rachida Fadıl dün sabah teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.30 raddelerinde, Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Macro isimli Market içerisinden, 1993.94 TL değerindeki muhtelif markalardaki 2 adet bayan güneş gözlüğü, 1 adet elektrik uzatma kablosu, 1 adet 0,5 lt şişe su, 1 adet sofra bezi ve 1 adet mısır gevreğini, kasiyere ödeme yapmadan market dışarısına çıkartarak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, kullanımındaki cep telefonunu Macro isimli Market içerisinde kaybettiğini bildirmesi üzerine, bahse konu markete ait güvenlik kameraları incelediğinde, zanlının sirkat suçunu işlediğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, aynı gün, saat 20:05'de, Şehit Mustafa Ruso Caddesi üzerinde, polis ekibi tarafından tespit edilmesi üzerine, Adli Şubeye celp edileceği esnada, yüksek sesle İngilizce anlaşılmayacak şekilde bağırıp çağırarak ellerini yukarı aşağı salladığını ve görevli polis mensuplarının yüzlerine her iki eliyle gelişi güzel vurup, sağ kol pazu kısmını ısırmak ve bir diğer polis memurunun sol kaşına sol dirseği ile vurmak suretiyle görevli polis mensuplarını ciddi bir şekilde darp edip, görevlerini yapmalarına kasten engel olduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde kaldığı otel odasında yapılan aramada çalınan eşyaların bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının yasal statüsünün araştırıldığını, 12 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını ancak vize izin süresinin dolduğunu, yasal statüsünün sonlandığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsünün kalmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise telefonunu kaybettiğini, telaşa kapılıp ürünleri ödemediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.