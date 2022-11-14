Polise sahte ehliyet verdi

Güzelyurt’ta Mevlevi çemberinde gerçekleşen polis denetimleri sırasında alkollü araç kullanan yabancı uyruklu bir kişi, polislere başka bir şahıs adında düzenlenmiş ehliyet verdi





Güzelyurt Mevlevi Çemberinde, önceki gece polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimi sırasında, 109 mlgr alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullanırken tespit edilen 23 yaşındaki Isheanesu Muranda görevli polislere başka bir şahıs adında düzenlenmiş ehliyet suretini gösterdi.

Polis tarafından düzenlenen alkol test tutanağına da sürüş ehliyetinde geçen şahsın adını yazan ve sahtekarlıkla kayıt temin ettiği tespit edilen şahıs tutuklandı.

Resmi Evrak Sahteleme,Tedavüle Sürme, Bir Belgede Adı Geçenin Kişiliğine Bürünme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temini suçlarından tutuklanan zanlı Isheanesu Muranda mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdeolhun, olguları aktardı.

Polis, zanlı Lefkoşa'da sakin Isheanesu Muranda’nın 12.11.2022 tarihinde saat 01.25'te Güzelyurt'ta Mevlevi çemberinde Trafik Şube Amirliği tarafından yapılan trafik kontrolünde 109 mg alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullanırken tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı gün adı edilenin yapılan ehliyet kontrolünde yalan olduğunu bildiği halde Takudzwa Brandon Sıbanda isimli kişinin ehliyet fotokopisini gösterip bir belgede adı geçenin kişiliğine bürünerek, polisin kendisine yaptığı alkol test tutanağına Takudzwa Brandon Sıbanda ismini yazıp, imzalayarak Resmi evrak sahteleyip, tedavüle sürüp sahtekarlıkla kayıt temin ettiğini anlattı. Polis, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını, alkol test tutanağının emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, meselenin henüz yeni başladığını, zanlının KKTC’de ne maksatla ve hangi statüde bulunduğunun tespit edilmesi gerektiğini, alınması gereken ifadeler ve zanlının serbest kalması halinde alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı olduğundan tahkikatın salim bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, tahkikatın salim bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



