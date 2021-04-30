Polise motivasyon

“Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştay ile polis örgütünde çağdaş bir yapıya kavuşma, personelin motivasyon, ortak inanç ve bağlılık duygularını geliştirme ve halkın rahatlıkla erişebileceği sistem oluşturulması planlandı



Polis Genel Müdürlüğü tarafından Polis Okulu Müdürlüğünde “Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştayda, Polis Genel Müdürlüğünün temel sorunları arasında öncelikli sırada bulunan teşkilatlanma, personel ve özlük konuları, polislik uygulamaları, bina, teknik donanım, lojistik ve bilişim ihtiyaçları konularında yaşanan sorunlar ortaya konuldu, polis örgütünün mevcut durum analizi yapıldı ve atılacak adımlarla ilgili yol haritası belirlendi.

Polis örgütü bünyesinde ilk kez düzenlenen ve Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen çalıştaya, asker ve polis yetkilileri yanı sıra bazı bakanlıkların temsilcileri katıldı.

Çalıştayla ilgili yapılan açıklamada, polis örgütü bünyesinde yapılacak çalışmalar ile çağın gereklerine göre yönetsel, fiziksel, donanım açısından olması gereken çağdaş bir yapıya kavuşma, personelin motivasyon, ortak inanç ve bağlılık duygularını geliştirme ve devamlı surette ölçülüp denetlenebilen bir işleyiş mekanizması oluşturup, halkın rahatlıkla erişebileceği işlevsel bir sistemin oluşturulması planlandığı ifade edildi.

Yapılacak icraatların örgüt içerisinde ve ilgili kurum ve kuruluşlarla değerlendirilebilmesi amacıyla her yıl nisan ve eylül aylarında olacak şekilde çalıştay yapılacağı kaydedildi.

