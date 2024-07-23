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Polise izahat yapmıyor

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Haspolat’ta çalıştığı şirkete ait 24 bin TL, 600 Euro ve 5850 Sterlin parayı şirket hesabına yatırmayarak sirkat eden Sinan Ceylan, polise herhangi bir açıklama yapmadı

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Polise izahat yapmıyor
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Lefkoşa’da meydana gelen “Müstahdem Tarafından Sirkat, Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Sinan Ceylan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis, huzurunda bulunan zanlı Sinan Ceylan’ın 2023-2024 tarihleri arasında Haspolat’ta faaliyet gösteren MZA Trading LTD’de Üretim Müdürü olarak çalıştığı dönemde şirket adına alınan siparişlerdeki malzeme ve montaj ücretlerini şirkete yatırmayıp, ilgili makbuz ve evrakların üzerinde değişiklikler yapıp Evrakları sahteleyip, şirket muhasebesine vermek suretiyle tedavüle sürerek 24.140,66 TL, 600,62 Euro ve 5850 Sterlin parayı sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada söz konusu faturalar, makbuzlar ve fişlerin emare alındığını ve incelemesinin sürdüğünü aktardı. Polis, zanlıdan izahat istendiğini ancak herhangi bir açıklama yapmadığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, 7-8 kişiden ifade alacaklarını söyledi. 
Polis, zanlının suç ortaklarının olup olmadığını, cep telefonuyla bilgisayarının inceleneceğini belirterek, 4 gün ek süre istedi.  Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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