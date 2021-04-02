Dipkarpaz’daki tecavüzle ilgili tutuklanan iki zanlının, diğer tecavüz zanlısını küçük kızla ilişkiye girdiklerini öğrendikten sonra zorla kaçırıp ciddi şekilde darp ettikleri ortaya çıktı





Polisin Dipkarpaz’da meydana gelen tecavüz soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Yürütülen soruşturmada Diyar Coşkun ile Taner Akın’ın, tecavüz zanlısı isminin baş harfleri S.Ç’yi küçük kızla ilişkiye girdiklerini öğrendikten sonra, kızı rahatsız ettiği gerekçesi ile zorla kaçırıp ciddi şekilde darp ettikleri ortaya çıktı.

2020 Kasım ayı içerisinde S.Ç’yi kaçırıp sopalarla döven ardından da polise gitmesi halinde öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen Diyar Coşkun ile Taner Akın polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar önceki gün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Akın Türet mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Diyar Coşkun ile Taner Akın’ın 25 Kasım 2020’de saat 20:10 sıralarında Dipkarpaz’da akrabaları olan kızı rahatsız ettiği gerekçesi ile S.Ç’yi, Dipkarpaz’da su deposu bölgesinden Erkan Coşkun’a ait araç ile Şelonez bölgesi olarak bilinen bölgeye kaçırıp ahşap sopa ve elleri ile ayaklarıyla ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı.

Zanlıların o anları cep telefonu ile de video kaydı aldıklarını belirten Türet, zanlıların S.Ç’ye hitaben “polise gidersen seni öldürürüz” diyerek şiddet tehdidinde bulunduklarını açıkladı.

Zanlıların cep telefonlarının ve S.Ç’nin kaçırıldığı aracın emare alındığını kaydeden Türet, 30 Mart 2021 tarihinde polise yapılan şikayet üzerine her iki zanlının da tutuklandığını açıkladı.

Zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Türet teminat talebinde bulundu.

Mahkeme zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları, 100’er bin TL şahsi kefalet uygulamaları, KKTC vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

