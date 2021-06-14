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Polis, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Polis, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasında geçen yıla göre yüzde 50 artış sağladı. Narkotik ekipleri tarafından bu yılın ilk 5 beş ayında toplam 8 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

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Polis, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
 
 
Polis Genel Müdürlüğü, uyuşturucu madde satıcılarının yakalamasında geçen yıla nazaran yüzde 50 artış sağlandığını duyurdu. 
Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlar sonucu uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalamasında geçen yıla nazaran yüzde 50 oranında bir artış elde edildi. Kullanıcılarda ise yüzde 30 oranında azalma ile uyuşturucu ile mücadelede başarı sağlandı.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 2020 yılının ilk beş ayı (01 Ocak - 31 Mayıs) içerisinde 3 Kilo 400 Gram; 2021’in ilk 5 beş ayı içerisinde toplam 8 Kilo 400 Gram uyuşturucu madde ele geçirildiği, 2020’ye oranla yüzde 144’lük artış elde edildiği kaydedildi.
İlk beş ayda ele geçirilen uyuşturucu türlerine bakıldığında, 2020 de 3 kilo, 2021’de 6,8 kilo hintkeneviri; 2020’de 210 gram, 2021’de 1,1 kg Bonzai, 2020’de 81, 2021’de 235 gram kokain, 2020’de 2, 2021’de 87 gram Eroin ele geçirildi.  
Uyuşturucu madde  tespitinde başarı oranları da şöyle; Hintkeneviri yüzde 125, bonzai yüzde 416, kokain yüzde 191 ve eroin yüzde 4250
İlk kez, 2021’de sentetik uyuşturucu imal edilen bir adrese baskın düzenlendiği, uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal ve uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Operasyonlarda ziraatı yapılan 34 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirildiği de kaydedildi.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, uyuşturucu suçları ile mücadelenin yanı sıra proaktif davranışla önleyici polislik anlayışı içerisinde; çeşitli kurum kuruluşlara, ailelere ve öğrencilere yönelik uyuşturucu konusunda eğitim ve seminerler vererek uyuşturucu ile mücadelede toplumsal bilinci artırma adına sosyal sorumluluk alanında kendine ayrı bir misyon üstlendiği de belirtildi. 
Açıklamada, “Bu süreçte Polis Teşkilatı ile işbirliği içerisinde suçla mücadelede polise her konuda yardımcı olan başta değerli halkımız ile Devletimizin tüm kurum, kuruluşlarına teşekkür eder, Polis Teşkilatına olan desteğin devam edeceğine inancımızı yineleriz” dendi.   
 
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