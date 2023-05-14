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Polis trafik denetimlerini sürdürüyor

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Polis trafik denetimlerini sürdürüyor
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Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 280 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlardan rapor edilirken, 2 sürücü tutuklandı ve 27 araç da trafikten men edildi.
Polisin açıklamasına göre, dünkü denetimlerde 1547 araç sürücüsü kontrol edildi.
Sürücülerin 132’si beirlenen yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan rapor edildi.
 
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