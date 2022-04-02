Polis teşkilatı yasta

Gazimağusa bölgesinde bugün günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde görevli Cürümleri Önleme Şube Amiri Müfettiş 49 yaşındaki Serkan Bulak, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa - Güvercinlik köy yolu üzerinde, Çayönü'nde sakin Serkan BULAK (E-49), yönetimindeki LA 722 plakalı aracı ile Gazimağusa Lefkoşa anayolu istikametinden Güvercinlik köyü istikametine doğru seyrederken Güvercinlik köy girişine 1 km kala direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağından çıkıp tarla içerisinde bulunan beton su tahliye deposuna çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Serkan BULAK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 04:00’da yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmekte.