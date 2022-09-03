Polis narkotik ekiplerinden "Tufan Operasyonu"

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün Lefkoşa’da yaptığı ve “Tufan Operasyonu” adı verilen operasyonda bir kişinin tasarrufunda 1 gram, evinde ise paketler halinde satışa hazırlanmış 65 gram Hint keneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ele geçirildi.





Polis bültenine göre dün saat 15.00 sıralarındaki operasyonda, P.O.O.’nun (E-28) tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ikametgahında yapılan aramada ise satışa hazır paketler halinde getirilmiş yaklaşık 65 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturtucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.



Tutuklanan P.O.O. hakkındaki soruşturma sürüyor.