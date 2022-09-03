banner762
banner815
Hızın bir diğer adı: RIMAC Nevera
Hızın bir diğer adı: RIMAC Nevera
7 0
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
14 0
 
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
16 0
Arıcılar hasattan memnun değil
Arıcılar hasattan memnun değil
15 0
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
19 0
Sıcak ve nemli hava sürecek
Sıcak ve nemli hava sürecek
15 0
14 0
banner797

Polis narkotik ekiplerinden "Tufan Operasyonu"

banner476

banner825
Polis narkotik ekiplerinden "Tufan Operasyonu"
Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün Lefkoşa’da yaptığı ve “Tufan Operasyonu” adı verilen operasyonda bir kişinin tasarrufunda 1 gram, evinde ise paketler halinde satışa hazırlanmış 65 gram Hint keneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ele geçirildi.


Polis bültenine göre dün saat 15.00 sıralarındaki operasyonda, P.O.O.’nun (E-28) tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ikametgahında yapılan aramada ise satışa hazır paketler halinde getirilmiş yaklaşık 65 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturtucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Tutuklanan P.O.O. hakkındaki soruşturma sürüyor.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.