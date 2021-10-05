Polis memurunun durumu kritik

Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erhan Çakırgöz, görevi sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çakırgöz'ü polis münhaline katılmak üzere müdürlükte bulunan bir şahıs hayata döndürdü.

Sağlık ekiplerinin gelmesi ile Çakırgöz'ün Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

