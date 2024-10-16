banner913
banner932
Ay Park Plaza görkemli bir açılışla hizmete girdi
Ay Park Plaza görkemli bir açılışla hizmete girdi
47 0
İki Macar kadına iki ay daha tutukluluk
İki Macar kadına iki ay daha tutukluluk
26 0
 
Gıda israfında dünya birincisiyiz
Gıda israfında dünya birincisiyiz
30 0
İkisi çocuk dört kişi yaralandı
İkisi çocuk dört kişi yaralandı
29 0
Asbuzu U16 Ligi'nde fikstür çekildi
Asbuzu U16 Ligi'nde fikstür çekildi
38 0
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor
69 0
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
New York’ta üçlü görüşme bu akşam
25 0
banner1032

Polis, kamu işletme izinli araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor

banner1020

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri, kamu işletme izni ile yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Dünkü denetimlerde 17 sürücü rapor edildi.

banner1045
Polis, kamu işletme izinli araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor
banner971


Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, kamu işletme izni ile yolcu taşımacılığı yapan araçlar da kontrol edildi.
Denetimler kapsamında, araçların kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen 17 araç sürücüsü rapor edildi ve yasal işlem başlatıldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.